Нью-Йорк, США, , 02:01 — REGNUM Глава полиции американского Нью-Йорка Дермот Шиа решил расформировать подразделения полицейских в штатском, занимавшихся борьбой с преступностью, сообщает газета Daily News.

«Это важный шаг, который можно сравнить только с принятым в минувшие годы решением отказаться от практики остановок на улицах для опроса и обыска», — заявил он.

Газета отмечает, что именно сотрудников этого подразделения обвиняли в излишней жестокости по отношению к неграм и выходцам из Латинской Америки. После расформирования группы из около 600 полицейских переведут в другие отделы.

При этом Шиа подчеркнул, что на его решения не повлияли протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ, регулирующий деятельность полиции. Отметим, что в Соединенных Штатах отсутствует единое полицейское управления — полиция в каждом штате своя.

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