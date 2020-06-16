Киев, , 01:55 — REGNUM Концерн «Укроборонпром» принял решение об увольнении Александра Донца с должности президента ГП «Антонов», сообщили 15 июня в пресс-службе концерна.

Отмечается, что у руководства концерна вызвало удивление обращение Донца с иском в административный суд и признание судом незаконным предыдущего решения об увольнении, поскольку у того якобы «не существует юридических оснований для обращения в административный суд».

«Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти два года. Это его право, так же как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома», — прокомментировал ситуацию глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс.

По его словам, полномочия Донца прекращены с 15 июня в связи обнаружением злоупотреблений и нарушений, которые были выявлены на предприятии по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины.

Напомним, решение об увольнении Донца в госконцерне приняли в первой половине июня. После этого он обратился в суд, который приостановил действие этого решения.

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