Бразилиа, , 01:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил возможность своего выдвижения на следующих президентских выборах в стране в 2022 году. Об этом он заявил 15 июня в интервью телеканалу Band News.

Отвечая на вопрос журналиста о предстоящих выборах, Болсонару напомнил, что он ранее обещал не выдвигаться «если удастся провести политическую реформу, например, сократив число депутатских мандатов». Поскольку, по его словам, такого в ближайшее время не предвидится, он не исключает своего повторного выдвижения на пост президента.

«Но это не является самоцелью», — подчеркнул Болсонару. Он уточнил, что чтобы «действительно воплотить то, что сможет изменить Бразилию», по итогам выборов 2020 года он намерен сформировать крупные фракции сторонников в парламенте.

Напомним, Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, придерживается правых взглядов и часто называет президента США Дональда Трампа примером для себя.

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