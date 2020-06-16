Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Больше $80 млн в виде пожертвований получила предвыборная кампания бывшего вице-президента США Джо Байдена и Национальный комитет Демократической партии США в мае 2020 года, сообщает издание The Hill.

Сумма превысила рекорд марта, когда на кампанию Байдена было пожертвовано $79 млн. Отмечается, что половина из тех, кто жертвовал средства, стали новыми донорами, а средний размер онлайн-платежа составил $30.

Напомним, комитет по сбору средств в апреле организовали предвыборный штаб Байдена и национальный комитет Демократической партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Ключевым кандидатом от Республиканской партии и соперником Байдена выступит действующий президент США Дональд Трамп.

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