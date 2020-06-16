Триполи, Ливан, , 01:33 — REGNUM По меньшей мере 36 участников беспорядков в ливанском городе Триполи задержаны в результате операции армии Ливана, 15 июня сообщило агентство Al-Wataniya.

Их обвиняют в нападениях на военных и погромах. Ранее к борьбе против погромщиков призвал ливанский президент Мишель Аун в ходе заседания Высшего совет обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в ходе антиправительственных акций протеста в Ливане пострадали не менее 10 человек.

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