Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, регулирующий действия полиции. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, что в США вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) убили афроамериканца Джорджа Флойда. По всей стране расовые протесты переросли в погромы и мародерства.

Стоит отметить, что в США нет единого полицейского управления — в каждом штате своя полиция. Но на фоне протестов все чаще стали звучать требования ввести регулирование полиции на федеральном уровне. Наиболее радикальные элементы вообще требуют прекратить финансирование полиции и расформировать ее.

Трамп заявил, что несмотря на подготовку законопроектов о полиции в Конгрессе, он решил самостоятельно ввести в законодательство некоторые нормы посредством своего указа.

«Может быть они (Конгресс — ИА REGNUM) что-то примут, может быть и нет. Но мы (администрация — ИА REGNUM) примем это (силами) одного человека — меня. Мы подпишем (указ) завтра», — сказал Трамп.

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