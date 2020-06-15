Горловка, ДНР, , 23:46 — REGNUM Посёлок Доломитное на северной окраине Горловки обстрелян украинскими карателями из 120-мм миномётов, сообщает 15 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был произведён в 20:50. С позиций украинских карателей в районе посёлка Новолуганское было выпущено шесть 120-мм мин.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года захватившие власть в Киеве украинские нацисты проводят военную карательную операцию против народа Донбасса. Жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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