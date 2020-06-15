Дамаск, , 22:43 — REGNUM Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 15 июня начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он напомнил, что совместное патрулирование этого района осуществляется в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, после подписания российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании на северо-востоке Сирии была прекращена турецкая военная операция против сирийских курдов.

Патрулирование проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы Турции.

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