Триполи, , 22:31 — REGNUM В арабском сегменте соцсетей появились видеозаписи, на которых запечатлено, как боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытают египтян, работавших в Тархуне, сообщает Федеральное агентство новостей.

После того, как Тархуна перешла под контроль ПНС Ливии, египетские рабочие были задержаны боевиками Файеза Сарраджа. По данным издания, египтян унижают, избивают и записывают все глумления на видео.

В министерстве иностранных дел Египта заявили, что внимательно следят за судьбой своих граждан. Началось расследование инцидента. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, ПНС снова захватило заложников, чтобы использовать их для давления на другую страну в своих целях.

«Эта история, скорей всего, вброшена в медийное поле для давления на Египет, который открыто заявляет, что если Турция продолжит политику интервенции в Ливии, то Египет вмешается в ситуацию. План [захвата рабочих], скорей всего, согласован с властями ПНС, возможно с Турцией, именно как средство давления на Египет», — пояснил он.

По словам Рожина, это не первый такой случай в истории ПНС. Ранее египтяне уже были объектом нападок со стороны боевиков Сарраджа, на службе у которого много игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и джихадистов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Для Египта эта тема болезненная, так как были случаи, когда на территории Ливии убивали египетских рабочих. Это делали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они снимали ролики с массовыми убийствами. Для Египта это не просто кадры — они воспринимают их как угрозу, — отметил Рожин. — Если история с рабочими будет затягиваться, Египет будет достаточно жестко реагировать, вплоть до каких-то военных акций, которые будут оправдываться, в том числе и этой историей».

Боевики ПНС длительное время обстреливали Тархуну. Чтобы не подвергать опасности мирных жителей, Ливийская национальная армия вывела свои силы за пределы города, отмечает ФАН. Благодаря этому бои переместились в безлюдную местность. Тем не менее, это не смогло полностью обезопасить Тархуну, туда ворвались боевики Сарраджа. Они грабят дома, издеваются над жителями города, устраивают поджоги и погромы. Местные жители бегут из города к ЛНА и находят защиту у сил Халифы Хафтара.

Напомним, что недавно в Тархуне были найдены братские могилы, в которых были похоронены местные жители. Люди были убиты террористами группировки «Рассвет Ливии» в 2015 году.