Триполи, 15 июня 2020, 22:31 — REGNUM В арабском сегменте соцсетей появились видеозаписи, на которых запечатлено, как боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытают египтян, работавших в Тархуне, сообщает Федеральное агентство новостей.
После того, как Тархуна перешла под контроль ПНС Ливии, египетские рабочие были задержаны боевиками Файеза Сарраджа. По данным издания, египтян унижают, избивают и записывают все глумления на видео.
В министерстве иностранных дел Египта заявили, что внимательно следят за судьбой своих граждан. Началось расследование инцидента. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, ПНС снова захватило заложников, чтобы использовать их для давления на другую страну в своих целях.
По словам Рожина, это не первый такой случай в истории ПНС. Ранее египтяне уже были объектом нападок со стороны боевиков Сарраджа, на службе у которого много игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и джихадистов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Боевики ПНС длительное время обстреливали Тархуну. Чтобы не подвергать опасности мирных жителей, Ливийская национальная армия вывела свои силы за пределы города, отмечает ФАН. Благодаря этому бои переместились в безлюдную местность. Тем не менее, это не смогло полностью обезопасить Тархуну, туда ворвались боевики Сарраджа. Они грабят дома, издеваются над жителями города, устраивают поджоги и погромы. Местные жители бегут из города к ЛНА и находят защиту у сил Халифы Хафтара.
Напомним, что недавно в Тархуне были найдены братские могилы, в которых были похоронены местные жители. Люди были убиты террористами группировки «Рассвет Ливии» в 2015 году.