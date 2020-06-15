Москва, , 23:26 — REGNUM Москва, являясь эпицентром цифровых технологий и искусственного интеллекта России, с удовольствием использует технологию распознавания лиц, тратя баснословные суммы бюджетных денег на камеры видеонаблюдения, начиненные соответствующим оборудованием.

В то же время, в США компания Amazon объявила о том, что полиция и другие правоохранительные ведомства в США не смогут пользоваться системой распознавания лиц Amazon Rekognition в течение года, так как считает, что правительства стран, где в ходу данная технология, не имеют строгих правил для её использования. Первым в списке таких стран стоят, конечно же, США.

Amazon создавала программное обеспечение для распознавания лиц для нужд полицейских департаментов и прочих правоохранительных органов Америки. В компании рассчитывают, что конгрессу США будет достаточно 12 месяцев для того, чтобы принять соответствующие правила и законы.

Однако запрет на использование Amazon Rekognition не распространяется на организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми и воссоединением семей.

Что это, как не демонстративное выкручивание рук государственным органам власти, контрактами закрепившими свой «брачный союз» с монопольными IT-компаниями, которым они много лет подряд давали зеленый свет и словом, и финансами поддерживая их существование и развивая во всех направлениях?

Конгрессмены-демократы, активные противники республиканцев вообще и президента США Дональда Трампа в частности, не дремлют: 9 июня они внесли в конгресс США законопроект о реформе полиции, в котором говорится о запрете использования федеральными правоохранительными органами технологий распознавания лиц в режиме реального времени. Причиной данной законотворческой инициативы стало то, что программное обеспечение критиковалось из-за ошибок при распознавании лиц афроамериканцев и других национальных меньшинств. Поводом для ускорения реформы полиции стала волна общенациональных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В этот же день, 9 июня американская компания IBM объявила Конгрессу США о том, что она останавливает разработку своей технологии распознавания лиц. IBM таким образом выступила против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».

Под предлогом заботы о правах людей IBM предложила конгрессу США начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов.

Демарш IBM и Amazon показывает, что демократия стала архаикой даже в США, где она на протяжении многих десятков лет декларировалась как высочайшее достижение американского общества.

Сегодня мы видим, что власть в США медленно и верно попала под полный контроль сначала промышленных и банковских олигархов, затем транс-национальных корпораций, и, в конечном итоге, полностью отдалась высоко капитализированным IT-гигантам. Начало XXI века приобрело в США свою отличительную черту: органы государственной власти раздают бюджетные деньги без какого-либо контроля со стороны общества. В результате несколько крупнейших бизнес сообществ распределили между собой сферы влияния на государственные решения и таким образом определяют стратегию и тактику движения экономики и политики США в своих личных интересах, а не в интересах граждан, которые своими налогами обеспечивают безбедное существование этого бизнеса через систему господдержки.

России, которая, по всем признакам, избрала аналогичный сценарий развития, стоит пристально присмотреться к своему геополитическому и экономическому конкуренту, если она не хочет получит ситуации «как в Америке».

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