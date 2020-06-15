Душанбе, , 22:21 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвёл ряд кадровых перестановок в руководстве ряда профильных ведомств и министерств, сообщает пресс-служба президента.

Постановлением правительства страны на должность замминистра внутренних дел Таджикистана был назначен Саиднахш Рахмонзода.

Кресло первого заместителя главы минздрава страны вместо Саида Умарзода занял Мухсинзода Гафур, а на должности заместителей министра здравоохранения и социальной защиты Рахмон назначил Самариддина Ализода и Зульфию Абдусаматзода, которые сменили освобождённых от своих обязанностей на данных постах Азиза Одиназода и Мирхамуддина Камолзода.

Отмечается, что от занимаемых должностей — заместитель и первый заместитель председателя комитета по телевидению и радиовещанию (КТР) — указом президента страны были освобождены Сайрам Бакозода и Махмадшариф Бобошохзода соответственно. На их места были назначены Рустамзода Дилафруз (зампред КТР) и Субхиддин Шамсиддинзода (первый зампред КТР).

Также в районах Дарваз, Ванч и Рушан ГБАО, районе Шахристан, в городе Ходжент Согдийской области и районе Темурмалик Хатлонской области согласно статье 9 закона «О милиции» были назначены начальники отделов МВД Таджикистана.

Отмечается, что в ходе проведённых бесед с назначенными на руководящие должности кадрами Рахмон поручил им «быть бдительными, защищать национальные интересы, своевременно реагировать на обращения граждан, обеспечивать безопасность и стабильность в стране, обеспечивать своевременное и качественное выполнение планов и программ, принятых правительством».