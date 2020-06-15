Киев, , 21:59 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о переговорах с «иностранными партнёрами» на тему приведения украинской военно-морской мощи в соответствие со стандартами НАТО.

Бумажный кораблик

Об этом глава украинского военного ведомства объявил в ходе торжественной церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе. Напомним, 11 июня президент Зеленский подписал указ о назначении Алексея Неижпапы новым главкомом ВМС Украины.

Представляя нового главкома ВМС, Таран заявил, что уже согласовал с президентом Зеленским три основные направления развития военно-морской мощи Украины.

По его словам, необходимо обзавестись современными кораблями с ракетным вооружением, морской авиацией, а также средствами РЭБ.

Во-вторых, заявил Таран, надо создать новую систему разведки и контроля в ближней морской зоне. В-третьих, надо создать развитую систему военно-морских баз на Азовском и Чёрном морях.

По словам министра обороны Украины, об этих мечтах он уже разговаривал в ходе своих визитов в Германию и Францию.

За счёт каких ресурсов минобороны Украины собирается реализовать эти мечты, Андрей Таран пока не сообщил.

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