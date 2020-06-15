Рамалла , , 21:38 — REGNUM Одна ракета выпущена с территории сектора Газа по Израилю, сообщает 15 июня пресс-служба Армии обороны Израиля.

Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля Amir Farshad Ebrahimi

Отмечается, что это первый ракетный обстрел со стороны палестинского анклава с первых чисел прошлого месяца, с 6 мая.

По информации государственной израильской радиостанции Kan, ракета взорвалась в незаселенной местности, о пострадавших и ущербе информация не поступала.

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