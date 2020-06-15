Рамалла , 15 июня 2020, 21:38 — REGNUM Одна ракета выпущена с территории сектора Газа по Израилю, сообщает 15 июня пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что это первый ракетный обстрел со стороны палестинского анклава с первых чисел прошлого месяца, с 6 мая.
По информации государственной израильской радиостанции Kan, ракета взорвалась в незаселенной местности, о пострадавших и ущербе информация не поступала.
Читайте ранее в этом сюжете: Посольство США в Израиле не рекомендует посещать район Яффо в Тель-Авиве
Читайте развитие сюжета: Дрон и танки Израиля нанесли удары по Газе в ответ на запущенную ракету