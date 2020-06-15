Андрей Ганжа, 15 июня 2020, 21:29 — REGNUM В пятницу, 12 июня 2020 года, Североатлантический совет, основной орган, принимающий политические решения в рамках НАТО, признал Украину в качестве «партнера с расширенными возможностями».

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

До этого Украина пребывала в статусе «страны-аспиранта» (или «страны-кандидата»), с 2005 года находящегося с Альянсом в состоянии «интенсивного диалога». Ради получения аспирантского статуса в 2018 году Украина даже изменила свою Конституцию. Запад это заметил: тогда газеты писали, что «Украина продвигает планы по обеспечению членства в НАТО». Но не оценил. Еще в 2017 году президент Порошенко объявил, что будет добиваться открытия переговоров по Плану действий по членству в НАТО, но до настоящего времени Украина все аспирантствует, хотя последние дни — и с «расширенными возможностями». Но в любом случае эти возможности не накладывают на НАТО никаких обязательств по поводу будущего членства. И «релиз о признании» этого не скрывает: «Статус Украины в качестве партнера с расширенными возможностями не предопределяет никаких решений о членстве в НАТО».

Пётр Порошенко на саммите НАТО. 2016
Пётр Порошенко на саммите НАТО. 2016
President.gov.ua

Этим, вероятно, и объясняется согласие Венгрии на расширенное украинское партнерство. Ее позиция не изменилась и спустя сутки после решения Североатлантического совета, Арпад Потапи, госсекретарь по национальной политике канцелярии премьер-министра Орбана, заявил: «Мы будем продолжать накладывать вето на встречи министров НАТО-Украина до тех пор, пока венгры Закарпатья не восстановят свои ранее лишенные права». То есть шансов у Украины, по-прежнему, нет. Тогда остается определить, что означает вся эта история с «партнерством»?

Кроме того, конечно, что «основной смысл партнерства расширенных возможностей — это политический символизм, потому что оно определяет страны, к которым НАТО чувствует особую близость».

А что дает эта близость? Права «расширенного партнера» НАТО невелики:

  • регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе, возможно, на уровне министров;
  • расширенный доступ к программам взаимодействия и упражнениям;
  • обмен информацией, в том числе об извлеченных уроках;
  • более тесное объединение таких партнеров во времена кризиса и подготовка операций.

Но права — «то таке», как у нас говорят. Куда интереснее обязанности Украины, то есть «интерес НАТО» на украинском поле. Здесь долго перечислять не придется, по сути их две:

  • предоставление воинских контингентов для операций Североатлантического союза;
  • расширение возможностей для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.

Иными словами — бойцы и территория.

И следует заметить, что на украинских бойцов Альянс косит взглядом уже давно. В далеком 2007 году Роберт Гейтс, министр обороны США при «ястребе» Джордже Буше и «голубе» Бараке Обаме, вояжируя по Центральной Европе выразил недоумение, почему ряд стран, «которые располагают почти двумя миллионами военнослужащих, не могут найти скромных ресурсов для увеличения своего вклада в миссию в Афганистане». Причем произнес он эти слова не где-нибудь в стране НАТО, а именно в Киеве.

Уже тогда возникло предположение, что американцы ищут в Украине пушечное мясо — и ныне они его найдут. Потому что тогда, в 2007 году он рассчитывал его найти среди всего 85 000 украинских контрактников, а ныне президент Зеленский грозится армией в 250 000 штыков. И, судя по последним законодательным инициативам президента (законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета», № 3553 от 28.05.2020) происходит поиск путей значительного увеличения этого числа.

Американские солдаты на Украине
Американские солдаты на Украине
Mil.gov.ua

Что до территории, то там совсем просто. Вскоре после Саммита 2014 года в Уэльсе партнерство с «расширенным возможностям» были предоставлены пяти странам: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. С тех пор «каждый «Партнер по расширенным возможностям» (EOP) выдвигал эту программу сотрудничества с НАТО индивидуально, в областях, представляющих взаимный интерес для НАТО и соответствующего партнера». И нетрудно заметить, что «интересы НАТО» сводятся к формированию своих форпостов — центров мониторинга и военных опорных пунктов в зонах планетарного напряжения:

  • Австралия — в отношении Китая, который с 2013 года начал свою программу «Пояса и Пути»;
  • Иордания — в отношении Ближнего Востока, где летом 2014 года ИГИЛ провозгласил «всемирный Халифат»;
  • Грузия — используя которую можно контролировать и Черное Море, и Закавказье и даже влиять на Северный Кавказ. То есть — подбрюшье России, а это forever!
  • Швеция и Финляндия — ну, это, безусловно Арктика Восточного полушария: с 2013 года Россия всерьез приступила к воссозданию своей военной инфраструктуры в регионе

Если это так, то американцам надо отдать должное — в Уэльсе было принято мудрое военно-стратегическое решение. Ведь плодить военные базы — это хлопотно и дорого. Да и гибнуть они будут в первые часы СЕРЬЕЗНОГО военного конфликта. Куда эффективнее переносить качество такой военной базы на всю государственную структуру «партнера».

В том числе, с 12 июня 2020 года, и на Украину…