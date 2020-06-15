Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Встреча президента Сербии Александра Вучича с главой Косово состоится в Вашингтоне 27 июня, пишет 15 июня Wall Street Journal.

Соответствующее приглашение участникам переговоров направил американский президент Дональд Трамп, отмечает источник издания в Белом доме.

Американский спецпосланник по диалогу между Сербией и Косово также сообщил в Twitter о планируемой встрече в Вашингтоне.

На период, пока не прошли переговоры, Белград временно приостанавливает кампанию по отзыву признания независимости Косово.

Напомним, независимость этой автономной территории Сербии, которая претендует на статус отдельного государства, признана рядом стран, но некоторые из них согласились на отзыв своего признания.

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