Анкара, , 20:47 — REGNUM Визит главы МИД России Сергея Лаврова и российского министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложен из-за необходимости предварительных технических переговоров для достижения стабильного прекращения огня в Ливии, заявил 15 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Haber Turk, такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

По утверждению Чавушоглу, Москва и Анкара продолжают вместе добиваться решения проблемы с прекращением огня в Ливии.

«В следующем периоде нам необходимо предпринять шаги для обеспечения прочной стабильности. Одним из них является конституционная комиссия», — сказал глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД сообщил о переносе даты визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию. О новой дате внешнеполитическое ведомство пообещало сообщить дополнительно и уточнило, что по поручению президентов России и Турции внешнеполитические и военные ведомства двух стран работают над вопросами ливийского урегулирования.

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