Иерусалим, , 20:34 — REGNUM Карты распространения суверенитета Израиля на часть территории долины реки Иордан ещё составляются, пишет 15 июня израильская газета «Последние новости».

Соответствующее заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пояснив, что, как только карты составят, так сразу они будут обнародованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху собирается начать «распространять израильский суверенитет» на территории, которые находятся на западном берегу Иордана и являются частью Палестины, 1 июля.

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