Калининград, 15 июня 2020, 20:11 — REGNUM В Сети опубликовано видео перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52H над Балтийским морем российскими истребителями ПВО Су-27.
Напомним, 15 июня в российском военном ведомстве сообщили, что дежурные средства ПВО Западного военного округа обнаружили над нейтральными водами Балтики стратегические бомбардировщики ВВС США В-52H, а также самолеты-разведчики.
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух и осуществили перехват и сопровождение американских самолетов.
При этом в Минобороны отметили, что самолёты ВВС США российскую границу не нарушили.
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