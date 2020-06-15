Калининград, , 20:11 — REGNUM В Сети опубликовано видео перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52H над Балтийским морем российскими истребителями ПВО Су-27.

Истребитель-перехватчик Су-27 Vitaly V. Kuzmin

Напомним, 15 июня в российском военном ведомстве сообщили, что дежурные средства ПВО Западного военного округа обнаружили над нейтральными водами Балтики стратегические бомбардировщики ВВС США В-52H, а также самолеты-разведчики.

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух и осуществили перехват и сопровождение американских самолетов.

При этом в Минобороны отметили, что самолёты ВВС США российскую границу не нарушили.

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