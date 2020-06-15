Бразилиа, , 20:04 — REGNUM Тема предстоящего саммита БРИКС и взаимные действия по борьбе с коронавирусом обсуждались в ходе телефонного разговора президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару, сообщил 15 июня бразильский лидер в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры прошли утром 15 июня. В администрации президента РФ отметили, что лидеры двух стран обсуждали также сотрудничество в аграрной сфере, энергетике и космосе.

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Напомним, саммит БРИКС было запланировано провести 21 — 23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса сроки встречи пяти стран (в том числе и Бразилии) решено сдвинуть.

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