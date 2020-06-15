Хартум, , 19:46 — REGNUM Массовое захоронение неизвестных обнаружено рядом со столицей Судана, сообщает 15 июня Reuters.

Прокурор Судана пояснил, что к востоку от Хартума найдена братская могила, в которой находятся останки людей, вероятно, убитых при побеге из лагеря Эль-Эйфалун.

Ведущие расследование предполагают, что эти люди погибли в 1998 году. Они были студентами, призванными на военную службу и отправленными в учебный лагерь.

Опасаясь, что их после учебки отправят на юг страны для участия в военных действиях, призывники совершили побег, но были застрелены.

Прокурор отметил, что подозреваемые по делу о массовом убийстве скрылись. Вероятно, они принадлежали к администрации президента Судана Омара аль-Башира.

Напомним, в 1998 году Судан был погружён в гражданскую войну между севером и югом: правительственные войска подавляли мятеж Народной армии освобождения Судана. На это время приходится президентство аль-Башира.

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