Белград, , 19:41 — REGNUM Ряд общественных деятелей Сербии 14 июня учредил «Движение в защиту Косово и Метохии» с целью «воспрепятствовать признанию «независимого Косово» сербскими властями в «какой бы то ни было юридической форме и под каким бы то ни было предлогом». Среди учредителей движения оказались преподаватели вузов, ученые, члены Сербской академии наук и искусств, публицисты, писатели, отставные генералы.

Косово — это Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам учредителей движения, руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем «вошло в последнюю фазу сдачи южного сербского края великоалбанскому движению». Поэтому задача движения состоит в том, чтобы объединить граждан всех поколений, профессий, всех политиков, СМИ, Сербскую православную церковь и другие организации, которые выступают против признания независимости Косово.

«Режим и его иностранные хозяева сделали 99 шагов к своей совместной цели. Но все эти шаги будут напрасны, если они не сделают один последний. Мы не должны им этого позволить. В нашем народе есть стержень, благодаря которому он примет судьбоносное решение и четко скажет: не смей!», — говорится в совестном заявлении учредителей «Движения в защиту Косово и Метохии».

Движение также призывает граждан страны не оказывать поддержку «предательской политике сдачи Косово и Метохии, которая скрывается за планом «разграничения», создания сообщества сербских муниципалитетов на основании антиконституционного «Брюссельского договора» и прочими предлогами».

«Сербия не должна быть соучастником создания «Великой Албании», — говорится в тексте сообщения.

По словам учредителей «Движения в защиту Косово и Метохии», любой прогресс, который не зиждется на фундаменте сербской идентичности, не будет иметь смысла.

«Народ, который уничтожает собственное государство и свое национальное бытие, может «прогрессировать» только в сторону верного самоуничтожения», — подчеркивают авторы сообщения.

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