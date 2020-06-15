Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Многофункциональные центры (МФЦ) Санкт-Петербурга частично отказались от «антикоронавирусных» мер безопасности ради голосования по Конституции. Это следует из распоряжения городского комитета по информатизации и связи, подписанного 15 июня.

Так, ранее все МФЦ возобновили работу при условии, что граждане будут записываться на прием заранее, а между самими посещениями был установлен «увеличенный интервал».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге с 25 мая по записи откроют МФЦ

Однако комитет решил, что для одной услуги записываться не нужно — ее будут предоставлять сразу «с улицы». Это подача заявок на голосование «по месту нахождения» по поправкам к Конституции.

Между заявителем и сотрудником МФЦ, впрочем, останется защитный экран, а на входе у всех посетителей продолжат измерять температуру.

Напомним, опрос населения по поправкам к Конституцию состоится 1 июля, а в течение шести дней до этого — с 25 по 30 июня — будет идти досрочное голосование.

Читайте ранее в этом сюжете: Насколько реально попасть по записи в МФЦ Санкт-Петербурга