Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Дежурные истребители сил ПВО Западного округа Су-27 были подняты в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолётов-разведчиков, обнаруженных дежурными средствами ПВО над международными водами Балтики, сообщает 15 июня пресс-служба Минобороны России.

Сопровождение бомбардировщиков ВВС США было проведено российскими истребителями на значительном удалении от границ РФ.

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и стран НАТО почти ежедневно курсируют над Балтикой у российских границ над Балтикой и над Черным морем.

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