Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Назначение в Венесуэле новых членов Национального избирательного совета осудил американский госсекретарь Майк Помпео в заявлении от 15 июня.

Американский дипломат назвал назначение венесуэльского избиркома новой манипуляцией конституцией Венесуэлы и незаконным шагом, поскольку теперь, по его словам, этот орган власти «будет автоматически утверждать» решения, принятые «режимом».

По словам Помпео, это помешает провести в стране «свободные выборы».

Напомним, Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы был, по решению венесуэльского верховного суда, назначен конституционной палатой, а не Национальной ассамблеей (парламентом).

Национальная ассамблея не предоставила список членов НИС, и тогда они были назначены конституционной палатой верховного суда 12 июня.

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