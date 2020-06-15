Рим, , 18:56 — REGNUM

Антонио Таяни, экс-спикер Европарламента и один из лидеров партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» в понедельник, 15 июня, призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, соответствует ли действительности информация о финансировании итальянских популистов властями Венесуэлы.

Иностранные вмешательства такого рода являются угрозой для европейских демократий, как правило «инженеры» этих вмешательств поддерживают популистов и экстремистов, отметил Таяни.

Ранее испанская АВС со ссылкой на источники в спецслужбах Венесуэлы сообщила, что действующий президент этой страны Николас Мадуро в 2010 году (когда он занимал пост главы МИД) якобы оказал итальянскому популистскому «Движению 5 звезд» финансовую поддержку в размере 3,5 млн евро. Руководители «Движения 5 звезд» эти обвинения отрицают.

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Руководитель еще одной правой партии, «Братьев Италии», Джорджа Мелони в свою очередь потребовала от правительства (популисты входят в правящую коалицию) немедленно отчитаться перед парламентом. Она также отметила, что после появления этой информации «необъяснимая симпатия «Движения 5 звезд» к Мадуро стала несколько менее необъяснимой»

Прежде в Италии обвиняли в получении иностранного (российского) финансирования лишь одну партию — «Лигу» Маттео Сальвини, которая вместе с партиями Берлускони и Мелони составляет «правый лагерь».

Сальвини, комментируя публикацию АВС, заявил, что брать деньги «в Венесуэле, Китая или Иране» было бы «позорно» даже в том случае, если бы эти деньги предоставлялись безо всяких условий.