Москва, , 18:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые обеими странами меры по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Также Путин и Болсонару рассмотрели актуальные аспекты двустороннего стратегического партнерства России и Бразилии. В частности, речь зашла о развитии сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и космос.

Кроме того, Путин и Болсонару обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках группы БРИКС с учетом того, что в 2020 году в группе председательствует Россия.