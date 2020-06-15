Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Порядка миллиона человек уже подали заявки на приобретение билетов на митинг американского президента Дональда Трампа в городе Талсе (штат Оклахома, США), написал лидер Соединённых Штатов в Twitter.

Президент США уточнил, что мероприятие состоится 20 июня во второй половине дня.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1272521253136498688

Трамп «Крайне левые лживые новостные СМИ, управляемые демократами, у которых не было проблем с коронавирусом, когда бунтовщики и грабители уничтожали города, теперь пытаются помешать с помощью темы коронавируса нашим митингам. Не выйдет!»

Напомним, предвыборные митинги не проводились в США с марта из-за карантинных ограничений.

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