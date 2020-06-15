Вашингтон, 15 июня 2020, 18:32 — REGNUM Порядка миллиона человек уже подали заявки на приобретение билетов на митинг американского президента Дональда Трампа в городе Талсе (штат Оклахома, США), написал лидер Соединённых Штатов в Twitter.
Президент США уточнил, что мероприятие состоится 20 июня во второй половине дня.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1272521253136498688
Напомним, предвыборные митинги не проводились в США с марта из-за карантинных ограничений.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о готовности признать поражение в случае проигрыша на выборах