Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM У помощника депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера прокололи колёса личного автомобиля. Об этом сообщил сам парламентарий в Facebook.

«Интересно, вот зачем машину-то было портить», — прокомментировал парламентарий.

Никаких записок и прочих намёков политиком получено не было. Помощник уже написал заявление в полицию, а позже сам депутат планирует обратиться к начальнику свердловского главка МВД Александру Мешкову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы Дмитрия Егоркина.

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