Москва, , 18:26 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения правил торговли товарами с маркировкой внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.

Законопроектом также предлагается ввести за повторное совершение действий по вводу в оборот немаркированных товаров ответственность в виде конфискации орудия совершения — производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара, подлежащего обязательной маркировке.

Кроме того, инициатива предусматривает порядок изъятия немаркированных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, и оборудования, использованного для производства таких товаров, а также устанавливает обязанность уничтожения изъятых из незаконного оборота немаркированных товаров.

Отметим, что уже действует маркировка алкоголя, табака, с 1 июля вводится маркировка лекарств, также в планах — маркировка товаров легкой промышленности, фототехники.