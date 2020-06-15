Багдад, , 18:19 — REGNUM Военная операция, осуществляемая вооруженными силами Турции в северной части Ирака под предлогом борьбы с курдскими отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК), нарушает суверенитет Ирака и нормы международного права, заявляет пресс-служба генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ).

Текст заявления опубликован 15 июня.

«Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт осудил военную операцию Турции, которую она проводит на севере Ирака под предлогом борьбы с членами РПК, и подтвердил, что турецкое военное вторжение является нарушением суверенитета Ирака», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом подчеркивается, что турецкая военная операция не была согласована с правительством в Багдаде и это демонстрирует «пренебрежение Анкары к международному праву и к равноправным отношениям с соседними арабскими странами».

«Военное вмешательство Турции в дела арабских стран — как в Сирии, так и в Ливии и Ираке — вызывает тревогу, неприятие и осуждение во всех арабских государствах и отражает экспансионистские амбиции Турции», — сообщает пресс-служба ЛАГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министерство обороны Турции официально сообщило, что самолёты турецких ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, нанеся авиаудары по 81 объекту Рабочей партии Курдистана.

Военное руководство Ирака осудило действия турецкой авиации, назвав их нарушением суверенитета страны.

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