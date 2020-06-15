Ереван, 15 июня 2020, 18:18 — REGNUM Ходатайство об аресте Гагика Царукяна, главы оппозиционной фракции «Процветающая Армения», подал 15 июня генпрокурор республики Артур Давтян, сообщил журналистам Арарат Мирзоян, спикер Национального собрания Армении.
Давтян обратился к Мирзояну с просьбой о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности.
Напомним, у Царукяна накануне, 14 июня, прошёл обыск, затем он был допрошен Службой национальной безопасности Армении. Эти действия предприняты в рамках уголовных дел о подкупе избирателей на парламентских выборах и дела о коррупции.