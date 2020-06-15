Москва, , 18:30 — REGNUM Делегация Украины поставила под сомнение Минский процесс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом завил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в Контактной группе, заявил, что Комплекс мер (по выполнению Минских соглашений) носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — заявил Грызлов.

Он отметил, что Украина вновь пытается разрушить переговорный процесс.

«Возникает вопрос — на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников. По существу, речь идет об очередной попытке разрушить переговорный процесс», — размышляет Грызлов.

Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к «замораживанию» конфликта, уверен он.

Сегодня, 15 июня, состоялась дополнительная, внеплановая, встреча Контактной группы в режиме видеоконференции. На предыдущей встрече обсуждение намеченной повестки не было завершено, а украинская делегация отключилась якобы в связи с техническим сбоем. Сторонам конфликта — Киеву и Донбассу — была предоставлена возможность завершить обсуждение.