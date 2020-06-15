Бишкек, 15 июня 2020, 17:54 — REGNUM О своей отставке с поста премьер-министра Киргизии сообщил 15 июня Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Обращаясь к соотечественникам, Абылгазиев пояснил, что подал в отставку в связи с обвинениями в адрес правительства Киргизии по уголовному делу о продлении и переоформлении радиочастотных ресурсов.
Он решил уйти со своего поста «в интересах проведения объективного и всестороннего расследования», а также «во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы».
Напомним, Абылгазиева в середине мая заподозрили в причастности к незаконной продажей радиочастот одному из операторов сотовой связи. Ущерб оценивается в несколько миллионов.
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