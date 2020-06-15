Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга Вадим Лопатников не ожидал, что не получит возможности выдвинуться на новый срок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в ближайшие две недели петербургское Заксобрание примет решение по поводу нового главы КСП, так как текущий срок Лопатникова подходит к концу, однако закон не ограничивает его по числу сроков.

По словам самого Вадима Лопатникова, он предоставил в парламент все необходимые документы, чтобы выдвинуться на новый срок, был заверен, что проблем не возникнет, но в итоге с удивлением узнал, что в списке претендентов его нет.

«Я сдал документы, и меня убедили, что подписи о моем выдвижении собраны. А потом оказывается, что где-то подписей не хватило. <…> Это не ко мне вопрос — вопрос, скорее, к депутатам», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Заметим, в конце 2019 года Лопатникова также убрали из президиума петербургского отделения «Единой России», которое возглавляет спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Место Лопатникова в президиуме занял аудитор КСП Юрий Шутов, который стал одним из претендентов на пост своего начальника — его выдвинул комитет по законодательству. Ранее Шутов также трудился в аппарате ЗакСа под началом Макарова.

На пост также претендуют аудитор Константин Желудков, который ранее работал председателем Петроградского района, считающегося политической «вотчиной» спикера ЗакСа, и Александр Томов, который работал на Петроградке заместителем прокурора, а ныне возглавляет местную администрацию муниципалитета «Петровский», на сайте которого фото Вячеслава Макарова размещено на главной странице даже выше, чем новости округа.

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