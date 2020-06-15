Скопье, , 17:39 — REGNUM Парламентские выборы в Северной Македонии пройдут 15 июля, сообщил 15 июня журналистам глава партии Социал-Демократический союз (СДСМ) Зоран Заев.

Заев пояснил, что решение принято после переговоров с главой оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христианом Мицкоски. День выборов будет сделан нерабочим.

Напомним, СДСМ (правящая партия) и ВМРО-ДПМНЕ разошлись во мнении относительно времени проведения выборов, которые первоначально были запланированы на апрель, но были отложены из-за пандемии.

Вопрос о выборах снова был поднят после того, как был отменён введённый ранее из-за пандемии режим ЧП. Оппозиция предлагала отложить выборы на более поздний срок.

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