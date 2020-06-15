Рига, , 17:38 — REGNUM Министерство обороны Латвии планирует построить военную базу на площади около 35 гектаров на территории бывшего Лиепайского военного порта. Об этом сообщил агентству ЛЕТА представитель пресс-службы военного ведомства Роберт Скрауч.

По его словам, переговоры об этом ведутся с 2016 года. По мнению руководства минобороны Латвии, НАТО может принять участие в софинансирование проекта.

Однако пока, как сказал Скрауч, нельзя сказать в какой степени военный альянс готов финансировать развитие базы.

Отмечается, что в настоящий момент проект базы находится в стадии технической разработки. Планируется модернизировать объекты как сухопутной, так и морской инфраструктуры.