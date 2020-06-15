Москва, , 17:25 — REGNUM В Госдуме заявление госсекретаря по приговору Полу Уилану расценили как давление на судебную систему России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

«США пытаются оказывать давление на судебную систему Российской Федерации, что является абсолютно недопустимым», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«У российских правоохранителей, в отличие от американских коллег, было достаточно прямых доказательств для обоснованного и справедливого решения суда в отношении гражданина США Уилана, замешанного в шпионаже против России. Подобные преступления во всех государствах являются в числе наиболее тяжких, за которые в некоторых странах предусмотрено пожизненное заключение», — отметил парламентарий.

США возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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