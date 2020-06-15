Москва, , 17:18 — REGNUM Возмущение Госсекретаря США приговором Полу Уилану с требованием его немедленного освобождения «является вмешательством в компетенцию судебной системы» России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Заявления о «тайности» проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде», — отметил Слуцкий.

Что касается призывов возвращения американца на его родину, то для этого существуют различные варианты, и они хорошо известны американской стороне, указал парламентарий.

Отвечая на вопрос журналистов, Слуцкий не исключил техническое обсуждение вопроса обмена, поскольку в тюрьмах США порой в нечеловеческих условиях и по надуманным обвинениям продолжают находиться российские граждане.

«Их судьба нас продолжает тревожить. Но для заключения подобных договоренностей требуются политическая воля и отдельная компетенция. Пока мы не можем рассуждать, что будет дальше», — отметил глава комитета Госдумы.

США возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, «которые были доказаны в суде и приняты судом».