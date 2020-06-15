Анкара, 15 июня 2020, 17:14 — REGNUM Турция начала переговоры с «международно признанным» правительством Ливии об использовании двух военных баз на территории страны, 15 июня сообщает агентство Reuters.
По словам источника агентства, в настоящий момент представители турецкого правительства обсуждают с правительством Фаиза Сараджа использование базы Аль-Ватия и военно-морской базы в Мисрате.
Отметим, правительство Сараджа де-факто контролирует Триполи и ряд территорий на побережье страны. Большая часть Ливии контролируется «Ливийской национальной армией» Халифы Хафтара.
Читайте также: Трамп и Эрдоган поговорили о судьбе Ливии и Сирии
Читайте развитие сюжета: Техническая пауза. МИД Турции об отмене визита Лаврова и Шойгу в Анкару