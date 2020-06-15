Ярославль, , 17:12 — REGNUM В Ярославской области на голосовании по поправкам в Конституцию страны пройдет викторина. В социальной сети Вконтакте создано сообщество викторины «ЯрКонституция», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баннер викторины Https://vk.com/yar1july

Викторину проводит ярославский институт повышения квалификации «Конверсия». Пришедшим на избирательные участки предложат ответить на вопросы по конституции.

«Для участия в викторине необходимо будет у находящегося рядом с избирательным участком волонтера получить бланк, заполнить его, опустить в специальную урну и забрать с собой отрывной купон, подтверждающий факт участия. Также заполнить и сдать бланк можно будет и при участи в надомном или выездном голосовании, на протяжении всего периода выражения волеизъявления по поправкам», — говорится на странице сообщества.

Победителям обещают около 1700 призов, в числе которых бытовая и садовая техника, посуда, электроника. Выиграть можно телевизор, мотоблок, шуруповерт, бензопилу, хлебопечь, ноутбук, набор посуды и так далее. Сколько каких призов будет разыграно, пока не сообщается.

Выдавать и принимать анкеты будут волонтеры в специальной одежде. Подобная викторина уже проводилась в Ярославской области на выборах губернатора в 2018 году. Тогда в ней приняли участие более 90 тысяч человек.

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