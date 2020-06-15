Москва, , 16:54 — REGNUM Малый и средний бизнес начал восстанавливать свою активность после снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«Что мы наблюдаем по онлайн-кассам, то количество активных касс по сравнению с февралём у нас составляет 85% от февральского уровня. При этом выручка у нас уже 95% от февральских показателей, что, конечно, для нас является основой для очень аккуратного оптимизма», — заявил Егоров.

В целом в апреле-мае средний доход субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, самозанятых сократился приблизительно на 30%, в то время как в начале июня наблюдается восстановление дохода — до 95% от февральских показателей, отметил он.