Москва, , 16:36 — REGNUM Законопроект об использовании телемедицины в сфере транспортных перевозок внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Дмитрием Савельевым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Законопроект допускает проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых дистанционно с применением телемедицинских технологий.

При этом инициатива оставляет за работодателем право выбирать порядок проведения медицинского осмотра: проведение очного медицинского осмотра или с применением телемедицинских технологий. В случае выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством контроля могут послужить выборочный очный осмотр.

Дистанционный медосмотр будет также способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса. Кроме того, при проведении есть возможность фото — видео — фиксации каждого водителя, его состояния и результата его осмотра, отмечают авторы.