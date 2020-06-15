Киев, , 16:32 — REGNUM Украинский политолог Олеся Яхно считает, что в настоящий момент осуществляется попытка пересмотреть приговоры суда в отношении экс-президента страны Виктора Януковича.

Об этом она заявила 15 июня, комментируя сегодняшний допрос бывшего президента Украины Петра Порошенкопо делу о «госизмене» Януковича.

«Хочу напомнить, что 24 января 2019 года Оболонский суд Киева вынес приговор Януковичу по этому делу, признав его виновным в госизмене. Процесс длился с мая 2017 года, и на нем выступали свидетелями и Порошенко, и Яценюк, и Турчинов. Пятый президент, если не ошибаюсь, выступал в суде в качестве свидетеля 21 февраля 2018 года», — напоминает эксперт.»И вот сейчас осуществляется попытка пересмотреть решение… и, судя по активностям, вообще постепенному возврату окружения Януковича. Не удивлюсь, если Янукович всерьёз рассчитывает выиграть апелляцию», — добавила также Яхно.

ИА REGNUM отмечает, что Порошенко на кратком брифинге после допроса зтакже заявил, что «приспешники» Виктора Януковича начали возвращаться на Украину и прорываться во власть.