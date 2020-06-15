Рига, , 16:31 — REGNUM 15 июня в Алуксне (город на северо-востоке Латвии) состоится встреча министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается на официальном сайте минобороны Латвии Sargs.lv.

По данным военного ведомства, Артис Пабрикс, Раймундас Кароблис и Юри Луйк обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, а также укрепления обороноспособности Прибалтики.

Отмечается, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии хотят выработать единую позицию для предстоящей на следующей неделе большой встрече глав оборонных ведомств ЕС и НАТО.

После переговоров министры посетят школу Национальных вооружённых сих и ознакомятся с инфраструктурой военного полигона Lāčusils.