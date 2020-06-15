Москва, , 16:22 — REGNUM Российский бизнес проявил высокую социальную ответственность на фоне кризиса из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр экономического развития России Михаил Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«Несмотря на сложную ситуацию — мы это видим по убыткам компаний и по падению выручку — бизнес не сокращает рабочие места, а в большей степени пытается найти какие-то методы, чтобы максимально эти рабочие места сохранить», — заявил Решетников.

При этом благодаря скоординированным действиям властей в России удалось сохранить здоровые финансовые условия для компаний.

«Нам удалось за апрель-май не допустить снижения корпоративных заимствований и в целом уровень корпоративного кредитования в экономике даже вырос на 1,4 процентных пункта», — указал он.