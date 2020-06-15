Москва, , 16:15 — REGNUM В середине июня под различными ограничениями из-за эпидемии коронавируса в России осталось лишь 5 млн рабочих мест. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр экономического развития России Михаил Решетников на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«Если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 млн рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день — 5 млн рабочих мест находятся под различными ограничениями. К концу недели их будет 2,5 млн рабочих мест», — заявил Решетников.

«Мы видим, что экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются. И это отражается в том числе и в показателях экономической активности», — указал он.

Так, данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, автоперевозки — на 30% относительно показателя в апреле.

«Мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока ещё не достигнут. В целом наша оценка ситуации сейчас лучше, чем в апреле, и это напрямую связано с теми антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, которое сейчас происходит», — подчеркнул министр.