Кишинёв, , 16:14 — REGNUM Суд столицы Молдавии Кишинева 15 июня принял решение освободить из-под стражи бизнесмена Вячеслава Платона, отбывающего 18-летний срок в тюрьме по делу о банковском мошенничестве и краже 1 млрд евро из банковской системы страны. Как передает ИА REGNUM, с ходатайством о приостановлении в суд обратился генпрокурор Александр Стояногло.

Ранее Стояногло заявил, что Платон, которого судили при режиме олигарха Владимира Плахотнюка, был осужден несправедливо, а его дело было сфальсифицировано.

Генпрокурор также сказал, что главным бенефициаром «кражи миллиарда» был Плахотнюк, и ему заочно предъявили обвинения. А Платон стал главным свидетелем по этому делу.

Дело самого Платона было отправлено на ревизионную проверку, и его ждет новый судебный процесс.

Платон был осужден после того, как Украина в 2016 году незаконно экстрадировала его в Молдавию, несмотря на наличие у него украинского гражданства. Это было сделано после личного вмешательства Петра Порошенко, который был бизнес-партнером Плахотнюка.

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