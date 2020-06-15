Москва, , 16:07 — REGNUM В России с начала лета активизировался найм сотрудников в компании. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«В июне активизировался найм сотрудников: в среднем за неделю видим, что у нас трудоустраивается свыше 300 тыс. человек. При этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых на работу граждан практически сравнялось», — заявил Котяков.

Кроме того, в России третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость.