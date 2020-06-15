Москва, , 16:03 — REGNUM В России каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает государственные пособия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июня заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с президентом России.

«Сейчас каждый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мерами государственной поддержки», — заявил Котяков.

По его словам, в России третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость.

«Мы видим достаточно стабильный рост числа вакансий. Сейчас на портале «Работы в России» предоставляется около 1 млн 200 тыс. вакансий», — указал министр.