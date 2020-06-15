Париж, , 16:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет возобновлять дебаты по введению этнической статистики в стране, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что возникшие противоречия по этнической статистике всплыли на поверхность. Но Эммануэль Макрон предпочитает не рисковать и не желает открывать дебаты по этой теме на данном этапе.

Запрещенная во Франции, за исключением особых случаев — в научных целях — тема о возможности сбора данных об этнорасовом происхождении была поднята официальным представителем правительства Франции Сибет Ндиай на фоне демонстраций против расизма.

«Я думаю, что (этническая статистика) примирила бы две части нашего общества, которые вечно разрушаются. Те, кто говорит чернокожие, арабы, цветные и те, кто говорит, что проблема не возникает», — заявила Сибет Ндиай.

Ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против этнической статистики во имя «единства» Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько национальных памятников в Париже, включая Триумфальную арку и Пантеон, вновь открылись для посетителей 15 июня 2020 года.

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